أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية بـ"اعتقال الشرطة الإسرائيلية 6 أشخاص حتى الآن في القدس خلال اشتباكات عنيفة اندلعت مع متظاهرين يطالبون بإنجاز صفقة تبادل الأسرى". وكانت قد افادت الصحيفة عن أن "آلاف المتظاهرين يحيطون بمقر حزب الليكود الحاكم في تل أبيب". وشهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة تطالب الحكومة الإسرائيلية بالتوصل لاتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس، متهمة نتانياهو بعرقلة التوصل لاتفاق.

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرنوت: اشتباكات عنيفة في القدس بين الشرطة ومتظاهرين إسرائيليين يطالبون بإنجاز صفقة الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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