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25 قتيلاً جراء أمطار غزيرة في الهند

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ابوظبي - سيف اليزيد - نيودلهي (وكالات) 

قضى 25 شخصاً على الأقل في ولايتين بجنوب الهند، بينما تم إجلاء آلاف الأشخاص، بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات، وفق ما ذكر مسؤولون في هيئة الكوارث أمس.
ولقي 16 شخصاً على الأقل حتفهم في ولاية تيلانغانا وتسعة في ولاية أندرا براديش المجاورة خلال اليومين الماضيين.
وقال ناجي ريدي، المدير العام لمكافحة الكوارث والحرائق في تيلانغانا، إن «العديد من المنازل تضررت».
وتم إجلاء نحو 3800 شخص في هذه الولاية التي تعد أكثر من 35 مليون نسمة.
وقالت القوات الجوية الهندية إنها أرسلت أكثر من 200 عامل إنقاذ و30 طناً من المساعدات إلى الولايتين.
وفي الأسبوع الماضي، أدت الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات في ولاية غوجارات الهندية إلى مقتل 28 شخصاً على الأقل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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