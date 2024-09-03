استمرار توقف صادرات النفط من الموانئ الليبية

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

أكد مهندسون أمس، أن صادرات النفط لا تزال متوقفة من موانئ ليبية رئيسة وأن الإنتاج لا يزال منخفضاً في أنحاء البلاد وسط مواجهة بين فصائل سياسية متنافسة حول السيطرة على المصرف المركزي وعائدات النفط.

وأضاف المهندسون أن بعض الإمدادات يجري زيادتها لأغراض توليد الكهرباء محلياً.

وانخفض إنتاج ليبيا من النفط بأكثر من النصف عن المستويات المعتادة منذ بدء المواجهة الشهر الماضي للإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي.

ورداً على ذلك، دعت فصائل في شرق ليبيا إلى وقف إنتاج النفط بالكامل.

وقال المهندسون إن الصادرات ظلت متوقفة في موانئ السدرة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والبريقة وسرت، مضيفين أن شركة الخليج العربي للنفط، إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمرت بزيادة الإنتاج في حقولها لإمداد محطة للكهرباء في ميناء الحريقة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط قبل أيام إن شركة الخليج العربي للنفط، المشغلة لحقول السرير والمسلة والنافورة، أنتجت 139 ألف برميل يومياً في 28 أغسطس، انخفاضاً من 290 ألف برميل يومياً في 20 يوليو.