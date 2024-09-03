الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن استهداف سفينة BLUE LAGOON I في البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت حركة أنصار الله اليمنية - الحوثيين، مسؤوليتها عن استهداف سفينة(( BLUE LAGOON I ) بلولاجون في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ، وعدد من الطائرات المسيرة، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة بتاريخ 02_09_2024م.

وقال متحدث أنصار الله العميدي يحي سريع قاسم، في بيانه قبل قليل: انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ، نفذتِ القواتُ اليمنية عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت سفينةَ ( BLUE LAGOON I ) في البحرِ الأحمر، وذلك بعددٍ من الصواريخِ المناسبةِ وعددٍ من الطائراتِ المسيرة وقد أصيبت إصابةً مباشرةً بفضل الله.

واضاف البيان: جاءَ استهدافُ السفينةِ بعدَ انتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة، ونُفذتِ العمليةُ بشكلٍ مشتركٍ بين القوةِ الصاروخية والقواتِ البحريةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ.

واكدت القواتُ اليمنيةُ تحذيراتِها لكافةِ الشركاتِ التي تتعاملُ مع العدوِّ الإسرائيليِّ بأنَّ سفنَها سوفَ تتعرضُ للاستهدافِ خلالَ مرورِها في منطقةِ العملياتِ البحريةِ المعلنِ عنها وبغضِّ النظرِ عن وجهتِها.

كما أكدت انَّ عملياتِ القواتِ اليمنيةِ مستمرةٌ في الانتصارِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ولمقاومتِه الباسلةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.