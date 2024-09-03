المندوبية الدائمة لدولة فلسطين تشارك في أعمال اجتماع اللجنة مفتوحة العضوية لتطوير الجامعة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية ممثلة بالمندوب الدائم لدولة فلسطين السفير مهند العكلوك في أعمال الاجتماع الخاص باللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية برئاسة مملكة البحرين، وبمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في الجامعة.



ناقش الاجتماع المنظومة الفكرية لجامعة الدول العربية والبعدين الاجتماعي والاقتصادي وإصلاح وتطوير آليات عمل ومؤسسات التي تتبع للجامعة العربية ، وأكد السفير مهند العكلوك أن تنفيذ قرارات الجامعة العربية هو جزء مهم جداً من تطوير عمل الجامعة العربية والالتزام بتنفيذ قرارات الجامعة وتنفيذها على المستوي القطري وعلى مستوى جامعة الدول العربية أنه من اهم الأمور لتطوير عمل الجامعة ، ويتطلع وفد دولة فلسطين للتوافق على آليات ومباديء وأهداف وتطوير الجامعة العربية.

ومثل دولة فلسطين في أعمال الاجتماع المندوب الدائم لدولة فلسطين السفير مهند العكلوك، وبحضور كلٌّ من المستشار أول د. رزق الزعانين، والملحقين الدبلوماسيين ماهر أسامة مسعود، وعلا عامر الجعب.