عمرو أديب: نتنياهو عنده المحور كوم والحرب كوم تاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن اليوم شهد توترًا واضحًا وصريحًا في العلاقات المصرية الإسرائيلية، حيث وجه الطرفان لبعضهما اتهامات صريحة.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن البعض قد يري التصريحات المتبادلة بين الطرفين مجرد سجالات، لافتًا إلى أن إسرائيل تشهد شلل كامل بسبب الاضرابات وهو ما وضع ضغطا على رئيس الوزراء نتنياهو.

ولفت إلى أن نتنياهو عقد مؤتمر صحفي اليوم و80% منه كان يتحدث فيه عن محور فيلادلفيا، معلقا: "نتنياهو عنده المحور كوم والحرب كوم تاني" على حد قوله، لافتا إلى أن الحدود المصرية الإسرائيلية هي الهدف الاستراتيجي لنتنياهو.

وأضاف أن نتنياهو يخسر الجهود المصرية، وهو يعتقد أنه لا يحتاج مصر، وهذا اعتقاد خاطىء، معلقا: "نتنياهو جاب الخريطة النهاردة وقال للإسرائيليين هو المحور ده".

وتابع، "نتنياهو شخص عنده مشكلة، وهو حاليا جريح بسبب مقتل الرهائن.. مصر عندما تتحدث في بيان رسمي فأنها تزن كلماتها فهى ليست نتنياهو"، منوها بأن مصر حملت إسرائيل بشكل واضح مسئولية فشل المفاوضات، معربا عن ثقته الكاملة في الإدارة المصرية وأنها ليست إدارة انفعالات.