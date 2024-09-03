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حماس: نتنياهو يكذب على جمهوره وأمريكا وتصريحاته مليئة بالأكاذيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت حركة حماس في بيان، الاثنين، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي خطاب اليائس الذي يبحث عن نصر موهوم لم يفلح في تسويقه أمام جمهوره.

وأشارت حماس إلى أن نتنياهو وأركان حربه لم يحققوا أيا من أهدافهم سوى ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية، مؤكدة أن نتنياهو يكذب على جمهوره وعلى الإدارة الأمريكية وتصريحاته مليئة بالأكاذيب.

وأوضحت حماس أن نتنياهو يؤكد بتصريحاته اليوم أنه هو المعطل لصفقة التبادل واتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن بإمكان جميع الأسرى العودة إلى عائلاتهم فورا وكل تأخير بإبرام اتفاق يعني تعريض حياة مزيد من الأسرى للخطر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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