إزالة تعديات على مساحة 20 فدانًا من أملاك الدولة في حرم البحر المتوسط بكفر الشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ إزالة تعديات على أرض أملاك الدولة بمساحة 20 فدانًا بمنطقة الرمال السوداء وحرم البحر المتوسط بمدينة برج البرلس.

ووفقًا للبيان الصادر عن محافظة كفر الشيخ، أكد المحافظ أنه تم تنفيذ إزالة تلك التعديات في المهد تحت إشراف سليم أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس.

وكشف محافظ كفر الشيخ عن استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، للتصدي للبناء المخالف بكافة أنواعه، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات المرور الميداني بقرى ومدن المحافظة، والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

كما أكد على التصدي بكل حزم لأي مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.