وزير الكهرباء يغادر إلى ناميبيا للمشاركة في أعمال القمة الافريقية العالمية للهيدروجين الأخضر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح

غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة مساء الاثنين متوجهًا إلى جمهورية ناميبيا للمشاركة فى أعمال القمة الافريقية العالمية للهيدروجين الأخضر، نيابًة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتنعقد فعاليات قمة الهيدروجين الإفريقية العالمية خلال الفترة من 3-5 سبتمبر الجاري بويندهوك العاصمة الناميبية، تحت عنوان "من الطموح إلى العمل وتعظيم الثورة الصناعية الخضراء في أفريقيا " وذلك بمشاركة رؤساء الدول والوكالات الحكومية وقادة الأعمال في الصناعة ومطوري المشاريع والمستثمرين وقادة الفكر والتقنيين من جميع أنحاء أفريقيا والعالم.

تشهد اجندة الاجتماعات بحث الدور الذي يمكن ان تقوم به الدول الإفريقية في قطاع الهيدروجين العالمي وتعزيز التعاون والحوار من خلال السياسات وحشد الاستثمارات وسلسلة قيمة الهيدروجين الناشئة.

ومن المقرر ان يقوم الدكتور محمود عصمت بطرح الرؤية المصرية واستراتيجية العمل الخاصة بالهيدروجين الأخضر وما تم اتخاذه لدعم العمل فى هذا المجال، وكذلك عقد العديد من اللقاءات مع وزراء ومسئولين معنيين بالهيدروجين الأخضر، خاصة وان القمة ستستضيف معرضًا عالميًا واسع النطاق للتكنولوجيا والابتكار، ومنصة للشركات الناشئة واقامة شراكات جديدة في مجال الهيدروجين الأخضر.