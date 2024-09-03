منحة حكومية تُصرف خلال أيام لهذه الفئة.. مصدر يكشف التفاصيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، عن موعد وتفاصيل البدء في صرف منحة وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن قيمة منحة العمالة غير المنتظمة هي 500 جنيهًا، وسيبدأ صرفها مع نهاية الأسبوع الحالي.

ويتم صرف منحة 500 جنيه من وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال كشف العمال أو مفتشي الوزارة.

وكانت وزارة العمل، استحدثت عددًا من المنح لـ العمالة غير المنتظمة وهي منحة شهر رمضان لـ العمالة غير المنتظمة، ومنحة عيد الميلاد المجيد، حيث وصلت بذلك عدد المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة 6 منح، وهي، منحة عيد العمال، منحة شهر رمضان المبارك، منحة عيد الفطر، منحة عيد الأضحى، منحة المولد النبوي الشريف، منحة أعياد الميلاد المجيد.