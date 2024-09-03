شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: الشركة المتحدة نجحت فى تحقيق الريادة على المستوى المحلى والإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن تصدر مصر قائمة أكثر 10 دول أفريقية ذات التأثير الأكبر من حيث القوة الناعمة في العالم للعام الجاري، وفقًا لمؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "براند فاينانس، يبرز دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تجذر وجودها على الساحة الإعلامية المصرية والعربية بما تقدمه من إعلام هادف ودراما متنوعة حققت لها الريادة محليا وعربية، وأصبحت الرقم الصعب فى كل المواسم والمناسبات التى يتطلع إليها المشاهد المصري والعربي.

وأضاف «الشهابي» في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الشركة المتحدة حرصت دائما منذ تأسيسها على تقديم محتوى إعلامي هادف يساهم في تنمية المجتمع والبلاد، وذلك من خلال معالجة القضايا الواقعية بأسلوب فني مُتقن يُساعد على نشر الوعي والثقافة بين مختلف فئات المجتمع، مشيرا إلى أن المحتوى الدرامي الذي تقدمه الشركة ابتعد عن الأنماط السلبية التي كانت تعاني منها الدراما المصرية في الماضي، مثل الدراما العشوائية والمسلسلات التي كانت تقدم أعمال البلطجة والمخدرات

وأشاد رئيس حزب الجيل، باهتمام الشركة المتحدة بتقديم الأعمال الهادفة التي تناقش القضايا الاجتماعية، مشيرا إلى الأعمال الدرامية الوطنية والتاريخية التي رصدت فيها البطولات الجماعية للجيش والشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب، منوها بأن تلك الأعمال حظيت بمشاهدة عالية جدا على المستوى العربى أيضا بالرغم من أنها تناول احداث محلية "مصرية".

وأوضح أن هذه الأعمال الدرامية ساهمت بشكل كبير في نشر الوعي بين المواطنين حول مختلف القضايا، كما ساعدت على استعادة دور الدراما المصرية المؤثر فى محيطها المحلى والإفريقية كونها إحدى أهم القوى الناعمة المصرية العابرة للحدود.