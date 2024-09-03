غالانت يشعر "بخيبة أمل شديدة" بسبب خفض صادرات الأسلحة البريطانية

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قرار بريطانيا تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى بلاده بسبب المخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة.

واوضح غالانت في تصريح له، "أشعر بخيبة أمل شديدة بعدما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية".

وأضاف أن "قرار لندن تعليق 30 من أصل 350 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل والذي أعلنه وزير الخارجية ديفيد لامي الاثنين يأتي في وقت نخوض فيه حربًا على سبع جبهات مختلفة وفي وقت نعيش حدادًا على ستة اسرى تم إعدامهم بدم بارد من قبل حماس داخل الأنفاق في غزة".