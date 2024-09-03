نتنياهو: الإضراب في إسرائيل دعم لـ يحيى السنوار

الشارقة - اميمة ياسر -

اعتبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الإضراب العام في إسرائيل بمثابة «دعم» لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.

وقال في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «إسرائيل هيوم»، إن «حكومته ترغب في استعادة المحتجزين لدى المقاومة، لكن هناك أماكن يجب ألا تتخلى عنها (في إشارة إلى مسألة التواجد بمحور فيلادلفيا)».

وجدد المزاعم الخاصة بـ«تهريب الأسلحة» عبر المحور، رغم تأكيد مصر أكثر من مرة القضاء على الأنفاق مع القطاع ومنع عمليات التهريب، خلال السنوات الأخيرة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، إن «محكمة العمل أصدرت أمرا بإنهاء إضراب الهستدروت عند الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي».

وأوضحت المحكمة أنها قبلت موقف الحكومة لوقف الإضراب «غير القانوني»، باعتبار أنه إضراب سياسي وليس نزاع عمل.

وبدأ الإضراب العام في إسرائيل، صباح اليوم، وشمل وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وشركة الكهرباء والبريد وهيئة الطبيعة والمتنزهات ومؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الضرائب.