«إذا خرجنا لن نعود» .. نتنياهو: عندما قرر شارون الانسحاب من غزة لم أوافق على إخلاء محور فيلادلفيا

الشارقة - اميمة ياسر - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه عندما قرر رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون الانسحاب من قطاع غزة في 2003، لم يكن موافقًا على إخلاء محور فيلادلفيا.

وأضاف في كلمة له، مساء الإثنين، أنه أوضح في مارس 2004 المطالب التي يتوجب العمل عليها، وهي السيطرة على كل المعابر من وإلى قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا.

وأوضح أنه قدم استقالته لشارون فور علمه بقرار الانسحاب، وأنه طلب على الأقل أن يتم الاحتفاظ بمحور فيلادلفيا تحت سيطرة إسرائيل.

وأشار إلى أنّ حركة حماس تصر على عدم سيطرة إسرائيل على هذا المحور، موضحًا أنه يصر على أن يكونوا موجودين هناك لهذا السبب.

ولفت إلى أن وجودهم في محور فيلادلفيا هو أمر سياسي استراتيجي يجب تحقيقه، موضحًا أن هناك من اقترح إمكانية الخروج لـ42 يومًا، لكنّه اعتبر هذا غير ممكن.

وضرب مثالًا بذلك بعدم اجتياح لبنان مرة أخرى بعد إطلاق أول صاروخ (من حزب الله) على إسرائيل، وكذلك عدم اجتياح غزة لـ20 عامًا.

ولفت إلى أن العالم يضغط على إسرائيل لمغادرة محور فيلادلفيا، معقبا: «إذا خرجنا لن نعود»