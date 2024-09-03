إيلون ماسك يتوعد بمصادرة الأصول البرازيلية في الولايات المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - وعد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بالسعي للاستيلاء على أصول الدولة البرازيلية في الولايات المتحدة ردا على حظر حسابات شركة Starlink ومنع الوصول إلى منصة "إكس" في الجمهورية.

وكتب ماسك على منصة "إكس" التي يملكها تعليقا على التقارير حول مصادرة الولايات المتحدة لطائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: "إذا لم تقم الحكومة البرازيلية بإعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني لشركتي إكس وسبيس إكس، فسوف نسعى للمصادرة الانتقامية للأصول الحكومية. آمل أن يستمتع [الرئيس البرازيلي] لولا [دا سيلفا] برحلات جوية تجارية منتظمة".

وفي منشور آخر، رأى ماسك أن قاضي المحكمة العليا الفيدرالية البرازيلية أليشاندري دي مورايس "يستحق السجن بسبب جرائمه".

وأعلنت شركة "إكس" في 17 أغسطس أنها ستغلق مكتبها في البرازيل بسبب التهديدات الموجهة لموظفيها، وزعمت الشركة أنها تلقت مرسوما سريا من دي مورايس، هدد فيه المستشار القانوني للمكتب التمثيلي بالاعتقال إذا لم يمتثل لأمر حجب حسابات معينة.

ثم نشر دي مورايس مذكرة استدعاء على صفحة المحكمة الفيدرالية العليا على "إكس"، يوصي فيها رجل الأعمال الأمريكي ماسك بتعيين ممثل قانوني جديد في البلاد في غضون 24 ساعة؛ كما تم حظر حسابات شركة Starlink Holding في البرازيل المملوكة لماسك، فوصف الأخير هذا القرار بأنه غير قانوني.

في 30 أغسطس الماضي، أمر أحد القضاة البرازيليين بفرض غرامات يومية قدرها 50 ألف ريال برازيلي (حوالي 9000 دولار) على الأفراد والشركات الذين يستخدمون "الحيل التكنولوجية" ويستمرون في استخدام منصة "إكس".