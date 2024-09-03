بايدن يشير إلى إمكانية الانتهاء من المقترح دون تشاور مع إسرائيل



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات



أفادت وسائل إعلام أمريكية أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة حول المفاوضات الجارية تشير إلى أن المقترح الذي يتم العمل عليه حاليًا قد يتم الانتهاء منه دون إجراء مشاورات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل، نقلاً عن موقع "أكسيوس".

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن ما زالت تواصل مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى وتتفاوض مع فريق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وليس معه هو.

واتهم الرئيس الأمريكي بنيامين نتنياهو بعرقلة اتفاق تبادل الأسرى، قائلًا إنه لا يقدم ما يكفي لإتمام الاتفاق.

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه لا يصدق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال اليوم ما نُقل عنه.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن هيئة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة، تعليقهم على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأخيرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث قالوا إن تصريحات بايدن جاءت كإثبات على أن نتنياهو يعمد عرقلة التوصل لصفقة تبادل للأسرى.

فيما قالت القناة 13 العبرية، اليوم الاثنين، إن مسؤولا أمريكيا نقل رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفادها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعو حكومة تل أبيب للتحرك لإتمام الصفقة.

ونقلت القناة 13 عن مسؤول في وفد التفاوض الإسرائيلي، قوله إن موقف بايدن قد يساعد في التوصل إلى اتفاق.