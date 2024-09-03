مصرع فتاة وإصابة 9 أشخاص في حادث مروع ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بنى سويف- حمدي سليمان:

لقيت فتاة مصرعها وأصيب ٩ آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي "طريق الجيش" بمحافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن وفاة مريم ميشيل ميخائيل، ١٦ عامًا، وإصابة رندا مسعد عيسى، ١٨ عامًا، باشتباه كسر بأصابع اليد اليسرى وسحجات بالجسم، وشادي شحاتة فكري، ٢٠ عامًا، بكدمات بالجسم، وشقيقته شيرين، ١٩ عامًا، بسحجات بالجسم، وإنچي جرجس ناجح، ٢٥ عامًا، طبيبة، بجرح متهتك بالكتف الأيسر وسحجات بالجسم، وميار كمال هندي، ٢٣ عامًا، بجرح قطعي بالوجه، وشقيقيها ريمون، ٢١ عامًا، بسحجات بالجسم، ويوسف، ١٩ عامًا، بجرح قطعي بالرأس، ونبيل إبراهيم كمال، ٤٠ عامًا، سائق، بسحجات بالجسم، ونجله كيرلس، ٤ أعوام، بسحجات بالجسم.

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى التخصصي وتحرير محضر بالواقعة للتحقيق.