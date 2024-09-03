قبل تسجيل الرغبات.. 10 نقاط مهمة عن التحويل بين الكليات الجامعية لطلاب الثانوية الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

وضعت وزارة التعليم العالي قواعد تقليل الاغتراب التحويلات أي التحويل بين الكليات الجامعية لطلاب الثانوية الفنية 3 و5 سنوات وطلاب دبلوم المعاهد الفنية "سنتان بعد الثانوية"، وذلك على النحو التالي:

• عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المُقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المُقررة.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب.

التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة، حيث سيتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.