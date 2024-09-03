شكرا لقرائتكم خبر عن مع الاحتباس الحراري.. شمال إفريقيا يسجل درجات حر قصوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة شمال إفريقيا احتباسًا حراريًا كبيرًا، مع زيادة في درجات الحرارة مقارنة ببقية القارة بزيادة قدرت بـ4ر0 درجة خلال الفترة من 1991 إلى 2023.

وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد في تقرير عن المناخ نشرته يوم الاثنين، أنه خلال 2023 جرى تسجيل ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة في شمال غرب إفريقيا، وتحديدًا في المغرب وفي سواحل موريتانيا وشمال غرب الجزائر.

موجات حر قصوى

وخلال يوليو وأغسطس 2023، عرف شمال إفريقيا موجات حر قصوى، وسجل خلال الفترة ذاتها درجات قياسية بتونس العاصمة، في حدود 49 درجة، و50,4 درجة في أغادير بالمغرب.

وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد، فقد شهدت مناطق عدة من تونس والمغرب والجزائر ونيجيريا والكاميرون وإثيوبيا ومدغشقر وأنغولا وزمبيا وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية جفافًا حادًا خلال عام 2023.