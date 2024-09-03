القيادة المركزية الأميركية: دمرنا نظامَين صاروخيَين بمنطقة خاضعة لسيطرة "الحوثيين" في اليمن

أعلنت ​القيادة المركزية الأميركية​ في بيان، أنّ "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، نجحت قوّاتنا في تدمير نظامَين صاروخيَّين في منطقة خاضعة لسيطرة "الحوثيين" في ​اليمن​".

وأشارت إلى أنّه "تبيّن أنّ هذه الأنظمة تشكّل تهديدًا وشيكًا للقوّات الأميركيّة وقوّات التّحالف والسّفن التّجاريّة في المنطقة"، مشدّدةً على أنّه "يتمّ اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرّيّة الملاحة، وجعل المياه الدّوليّة محميّة وأكثر أمنًا للسّفن الأميركيّة وقوّات التّحالف والسّفن التّجاريّة".