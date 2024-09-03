افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "يسود المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان جو من الهدوء الحذر منذ ليل امس انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا حتى بلدة شبعا ومزارعها، هذا الهدوء خرقه ليلا وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية للطيران التجسسي نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على سهل البقاع واقليم التفاح بانتظار ما ستؤول اليه الساعات المقبلة جراء الاعتداءات الاسرائلية المتواصلة ضد المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تحليق لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية فوق حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ واقليم التفاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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