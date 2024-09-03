"كتائب شهداء الأقصى": فجّرنا عبوات بقوات العدو وآلياته داخل مخيم جنين محققين إصابات مباشرة

ذكرت "كتائب شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة "فتح"، "أنّنا فجّرنا عددًا من العبوات المتفجّرة المعدّة مسبقًا، في قوّات الاحتلال الصّهيوني وآليّاته العسكريّة المتوغّلة داخل ​مخيم جنين​، محقّقين إصابات مباشرة في صفوف قوات العدو".

كما أكّدت "مقتل جندي صهيوني، وإيقاع عدد من الإصابات في كمين محكم نفّذه مقاتلونا بالاشتراك مع "كتائب القسام"، في محور الغانم في مخيم طولكرم".