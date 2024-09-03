ملك الأردن حذّر من تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة: نرفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين

حذّر ملك الأُردن ​عبدالله الثاني​، من "تداعيات الاستمرار بالهجمات والاعتداءات الإسرائيليّة في ​الضفة الغربية​، على أمن المنطقة واستقرارها"، معيدًا التّأكيد على "ضرورة تكثيف الجهود للتّوصّل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النّار في ​غزة​، وزيادة المساعدات الإغاثيّة للقطاع".

وشدّد، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على رفض ​الأردن​ "لأيّة محاولات لتهجير الأشقّاء الفلسطينيّين في الضفة الغربيّة وغزة"، مثمّنًا "استمرار دعم اليابان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين "الأونروا"، لتمكينها من تأدية مهامها وفق تكليفها الأممي".

وركّز الملك الأردني على "أهميّة العمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السّلام العادل والشامل على أساس حلّ الدّولتين". كما عبّر عن فخره بمرور 70 عامًا على العلاقات الأردنيّة اليابانيّة، وعن تقديره "للدّعم الّذي تقدّمه اليابان للأردن، خاصّةً في المجالات التّنمويّة".