الدفاع التركية: تحييد عدد من عناصر "بي كي كي" إثر استهداف 20 موقعًا للتنظيم شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، استهداف 20 موقعًا لتنظيم "بي كي كي"، بينها مقرّات لقياديين في التّنظيم شمال ​العراق​، عبر غارات جوّيّة.

وأوضحت في بيان، أنّ "الغارات شملت كهوفًا وملاجئ ومستودعات ومنشآت يستخدمها التّنظيم، وقد توزّعت الأهداف في مناطق متينا، الزاب، كارة، هاكورك، قنديل وأسوس، مؤكّدةً أنّ "عمليّاتها تأتي في إطار ضمان أمن الحدود، واستنادًا إلى مبدأ حقّ الدّفاع عن النّفس، وفق المادّة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وذكرت الوزارة أنّه "تمّ تحييد عدد كبير من المسلّحين في هذه العمليّة، الّتي استُخدمت فيها ذخائر محليّة الصّنع"، مشدّدةً على "مواصلة القوّات المسلّحة التّركيّة بكلّ عزم وإصرار، محاربة الإرهابيّين حتّى القضاء عليهم".