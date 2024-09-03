الخطوط الجوية الإثيوبية أعلنت تعليق رحلاتها إلى العاصمة الإريترية

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر شركة طيران في إفريقيا، "أنّها تأسف لإبلاغ عملائها المسافرين من العاصمة الإريتريّة أسمرة وإليها، بأنّها أوقفت رحلاتها إلى أسمرة اعتبارًا من 3 أيلول الحالي".

وأوضحت أنّ التّعليق جاء "بسبب الظّروف التّشغيليّة الصّعبة الّتي واجهتها في إريتريا، والّتي هي خارجة عن سيطرتها".

وكانت قد استؤنفت الرّحلات الجوّيّة بين إثيوبيا وإريتريا في تمّوز 2018، بعد انقطاع استمرّ 20 عامًا، بسبب الصّراعات الطّويلة بين البلدين الواقعين في منطقة القرن الإفريقي.

لكن الخطوط الجوّيّة الإثيوبيّة ذكرت في تمّوز الماضي، أنّ إريتريا علّقت رحلاتها إلى البلاد اعتبارًا من 30 أيلول، دون تقديم سبب.