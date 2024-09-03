سقوط 11 قتيلاً بينهم تلامذة في حادث حافلة مدرسية في الصين

افاد الاعلام الرسمي الصيني عن أن "حافلة مدرسية صدمت حشدا من الناس خارج مدرسة متوسطة شرقي الصين، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا بينهم خمسة تلامذة".
واشارت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية، الى أنّ "الحادث تسبّب حتى الآن بمقتل 11 شخصاً هم ستة أولياء أمور وخمسة تلامذة"، مشيرة أيضاً إلى وجود جريح بحالة "حرجة".
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