شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق تنمية شاملة فى كافة المجالات الأبرز.. اعرف محاور عمل التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

يلعب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دوراً محورياً في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في مصر، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً وتقديم خدمات مجتمعية شاملة، وبفضل قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين وشبكة واسعة من المتطوعين، يستطيع التحالف الوصول إلى أقصى عدد من المواطنين في مختلف المحافظات.

يرتكز عمل التحالف الوطني على ثلاثة محاور رئيسية:

- تحقيق أهداف التنمية المستدامة: يسعى التحالف إلى تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى القضاء على الفقر والجوع وتحسين الصحة والتعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين.

- استراتيجية مصر 2030: يتماشى التحالف مع رؤية مصر الطموحة لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات، ويعمل على دعم جهود الدولة في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية.

- المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»: يعتبر التحالف شريكاً أساسياً في تنفيذ هذه المبادرة التي تستهدف الارتقاء بـ 58% من القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية.