وافادت وكالة "فرانس برس"، بأن "البابا فرنسيس وصل إلى إندونيسيا في محطة أولى ضمن جولة له على أربع دول في منطقة آسيا المحيط الهادئ، هي الأطول في ولاية الحبر الأعظم البالغ 87 عاما".
واشارت الى ان "طائرة البابا هبطت في العاصمة جاكرتا قرابة الساعة 11,16 صباحا بالتوقيت المحلي (04,16 ت غ) في مستهل زيارة تستمر ثلاثة أيام وتهدف لتعزيز الحوارات بين الأديان، ثم يتوجه بعدها إلى بابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة".
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