أوضح رئيس مجلس النّواب نبيه بري، أنّ "مبادرته تفتح الطّريق إلى انتخابات رئاسيّة في أسرع وقت ممكن. والجلوس على طاولة التّشاور اليوم قبل الغد، للتّوافق على ما يؤمّن مصلحة للبنان".
وأشار، في تصريح لصحيفة "الجمهوريّة"، إلى أنّ "هذه المصلحة تكمن أوّلًا في انتخاب رئيس للجمهوريّة، بالتّالي فإنّ الكرة في ملعب سائر الأفرقاء، للتّجاوب والسّير في الاتجاه المعاكس للتّعطيل"، معربًا عن أمله في أن "يُفضي حراك "اللجنة الخماسية" المنتظر، إلى إيجابيات تسرّع في حسم الملف الرّئاسي في وقت قريب".
كانت هذه تفاصيل خبر بري: مبادرتي تفتح الطريق لانتخابات رئاسية بأسرع وقت والكرة بملعب سائر الأفرقاء للتجاوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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