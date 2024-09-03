الشركة المشغلة لخدمات النقل المشترك في لندن تؤكد تعرضها لـ"حادثة أمن سيبراني"

أعلنت شركة "تي إف إل" المشغّلة لخدمات النقل المشترك في لندن أنّها تعرضت لـ"حادثة أمن سيبراني" لم تؤثر في الوقت الراهن على خدماتها.

واكدت الشركة في رسالة مقتضبة على موقعها الإلكتروني انه "نواجه حالياًَ حادثة تتعلق بالأمن السيبراني"، دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت الشركة التي تنقل 3.5 مليون مسافر يومياً عبر مترو أنفاق لندن أنّه "في هذه المرحلة، لا دليل على أنّ بيانات العملاء قد تمّ اختراقها وليس هناك أيّ تأثير على خدماتنا".

وأوضحت "تي إف إل" التي تشغّل أيضاً خطوط حافلات وترام وقطارات أنّها تتعاون "من كثب" مع السلطات للتعامل مع هذه الحادثة.

وأكّدت الوكالة الوطنية للجريمة "إن سي إيه" والمركز الوطني للأمن السيبراني "إن سي إس سي" أنّهما على تواصل مع "تي إف إل" TfL بشأن هذه الحادثة.