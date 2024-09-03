تواصلت الاعتداءات الاسرائيلية قبل منتصف الليل، حيث أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على أطراف بلدتي زبقين وياطر والاودية المجاورة وعلى محيط بلدة طيرحرفا في قضاء صور.
وألقى الجيش الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، كما استمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسّير فوق منطقة صور والساحل البحري، وصولا الى مشارف نهر الليطاني.
وأطلق الجيش الاسرائيلي فجرا، نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه رأس الناقورة واللبونة.
كانت هذه تفاصيل خبر رشقات نارية باتجاه رأس الناقورة واللبونة فجرا وغارات على أطراف زبقين وياطر وطيرحرفا ليلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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