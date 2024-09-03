وزارة العمل والمعهد الفني الانطوني افتتحا دورة مكثفة في فن الفسيفساء

افتتح ‎ المعهد الفني الأنطوني ووزارة العمل دورة مجانية معجلة في فن الفسيفساء، ضمن اطار اتفاقية التعاون القائمة بين الوزارة والمعهد. وكانت الدورة انطلقت مساء بحضور مدير المعهد الاب شربل بوعبود.

وتهدف هذه الدورة إلى تنمية المهارات والابداع وخلق فرص عمل للمواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان والمنطقة.

ورحّب الاب بوعبود بالمشاركين بالدورة التدريبية، مثمناً "عمل وزير العمل مصطفى بيرم على مبادرته وعلى روح التعاون بين الوزارة والمعهد"، متمنياً لـ"المشاركين الاستفادة من أعمال الدورة التدريبية والانخراط في سوق العمل الذي يتطلب اليوم تكثيف الجهود والعمل اليدوي والحرفي لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي".