القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون هاجموا ناقلتَي نفط ويتم العمل لإنقاذ السفينة اليونانية المشتعلة

أعلنت ​القيادة المركزية الأميركية​، أنّ "في صباح يوم 2 أيلول الحالي، هاجم ​الحوثيون​ المدعومون من إيران، ناقلتَي نفط خام، السّفينة "أم ڤي بلو لاغون- MV BLUE LAGOON I" الّتي ترفع علم بنما وتديرها اليونان، والسّفينة "أم ڤي أمجاد- MV AMJAD" الّتي ترفع علم السعودية وتملكها وتديرها، بصاروخَين باليستيَّين وطائرة بدون طيّار، ممّا أدّى إلى إصابة السّفينتَين".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "كلتا السّفينتَين محمّلتين بالنّفط الخام. تحمل السّفينة "أم ڤي أمجاد" ما يقرب من مليونَي برميل من النّفط، وهو ما يقرب من ضعف الكميّة الموجودة على متن السّفينة "أم ڤي دلتا سونيون- MV DELTA SOUNION" اليونانيّة، الّتي استهدفها الحوثيّون في 21 آب الماضي".

وأوضحت القيادة أنّه "تجري حاليًّا جهود الإنقاذ في جنوب ​البحر الأحمر​ للسّفينة "أم ڤي دلتا سونيون" المعطّلة، الّتي لا تزال مشتعلة وتهدّد بإمكانيّة وقوع كارثة بيئيّة كبرى"، مشدّدةً على أنّ "هذه الأعمال الإرهابيّة المتهوّرة الّتي يرتكبها الحوثيّون، تستمرّ في زعزعة استقرار التّجارة الإقليميّة والعالميّة، فضلًا عن تعريض حياة البحّارة المدنيّين والنّظم البيئيّة البحريّة للخطر".

وأكّدت "أنّها ستواصل العمل مع الشّركاء والحلفاء الدّوليّين، لحماية التّجارة والتّخفيف من الآثار المحتمَلة على البيئة، على الرّغم من تصرّفات الحوثيّين المدعومين من إيران غير المسؤولة والمتهوّرة".