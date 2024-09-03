شرطة التشيك تعثر على 30 مهاجراً داخل شاحنة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الشرطة وخدمة الطوارئ في جمهورية التشيك، أنها احتجزت نحو 30 مهاجراً، وعثرت على جثة امرأة في شاحنة بالقرب من العاصمة براغ على طريق سريع متجه إلى ألمانيا الاثنين.

وقالت الشرطة، عبر منصة إكس: "تشير كل الدلائل إلى أنهم مهاجرون عابرون، وللأسف تفيد المعلومات الأولية بوفاة امرأة".

وذكرت الشرطة أن الشاحنة المسجلة في الخارج تم إيقافها على الطريق السريع دي.8 المؤدي من براغ إلى مدينة دريسدن الألمانية.

وتعد جمهورية التشيك طريق عبور بالنسبة للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى ألمانيا المجاورة.