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الاحتلال يداهم منزل خطيب الأقصى ويستدعيه|ومستعمرون يقتحمون باحات المسجد

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ياسر رشاد - القاهرة - قامت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية، اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر، باستدعاء خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق في المكسوبية بالقدس المحتلة.
ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد المكتب القانوني للشيخ عكرمة صبري، بأن مخابرات الاحتلال داهمت منزله، واستدعته للتحقيق في قسم 4 الخاص بالتحقيق مع المقدسيين في سجن المسكوبية الساعة التاسعة صباحا.


مستعمرون يقتحمون باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة

وفي سياق متصل اقتحم مستعمرون، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مراسل "وفا"، نقلا عن شهود عيان، إن عشرات المستعمرين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
وأضاف أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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