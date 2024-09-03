قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وتجرف البنية التحتية وممتلكات المواطنين بمخيمها

ياسر رشاد - القاهرة - استمرار لجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال ليس فقط في غزة ولكن بالضفة الغربية أيضاً، أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر، اقتحام مدينة طولكرم.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة برفقة جرافات عسكرية، وتمركزت في عدة أحياء منها، وعلى مدخل مخيم طولكرم.

ولفتت المصادر إلى أن جرافات الاحتلال شرعت في عمليات تجريف وتخريب للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في مدخل المخيم.



استشهاد طفل في طولكرم

‫الجدير بالذكر أن فجر اليوم شهد استشهاد الطفل محمد كنعان، بعد إصابته برصاص قناصة الاحتلال في الرأس، أثناء تواجده مع والده في أحد أحياء مخيم طولكرم، فيما أصيب والده برصاص الاحتلال في الخاصرة، وتم نقلهما الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.



الاحتلال ينشر القناصة في مخيم طولكرم

وتستمر قوات الاحتلال اقتحام مخيم طولكرم وسط تشديد الحصار عليه، ونشر القناصة في محيطه على البنايات العالية الكاشفة له، في الوقت الذي لم تفارق طائرات الاستطلاع تحليقها في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

وفي نفس السياق اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم، وداهمت أحد المنازل بعد محاصرته وسط اطلاق القنابل الصوتية، يعود للمواطن أشرف أبو سبيل، وقامت بتفتيشه، واخضاع كل من يتواجد فيه للاستجواب والتحقيق، دون ان يبلغ عن اعتقالات.



ارتفاع شهداء الضفة الغربية إلى 683 منذ العدوان الإسرائيلي على غزة

وأسفر العدوان الإسرائيلي، على الضفة الغربية منذ الاربعاء الماضي وحتى اللحظة، عن استشهاد 31 مواطنا، بينهم 18 في محافظة جنين، و6 في طولكرم، و4 في طوباس، 3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من اكتوبر 2023 إلى 683.