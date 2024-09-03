حتى لو المنزل مغلق.. خصم 378 جنيهًا من عداد الكهرباء "أبو كارت" في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

مع اقتراب بدء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، تحصيل فواتير استهلاك أغسطس الماضي خلال شهر سبتمبر الجاري.

يطرح العديد من المواطنين تساؤلات واستفسارات عن أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع خاصة وقت الشحن دون معرفة السبب بالرغم أن بعض الوحدات السكنية لا يقطنها سكان ومعلقة الا أنه فوجئ البعض بخصم مبالغ مالية من رصيد الشحن الموجود بالعداد دون معرفة السبب.

ويستعرض "الخليج 365" كافة التفاصيل عن الرسوم والمبالغ المالية التي يتم خصمها من قيمة الرصيد الذى يتم شحنه بعداد الكهرباء مسبوق الدفع وهى كالآتى:

- أولا خصم أقساط:

هناك العديد من العدادت مسبوقة الدفع يتم تركيبها للمشتركين بنظام التقسيط علي فترة تصل لـ24 شهرا خاصة الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم (الميكانيكي) بآخر مسبق الدفع (كارت) ويتم خصم القسط مع بداية كل شهر.

كما هناك بعض المشتركين لديهم تراكمات استهلاك وتقوم شركات توزيع الكهرباء بجدولة هذه التراكمات على أقساط شهرية حسب متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك وفي حالة تغير العداد القديم بمسبق الدفع يتم خصم القسط كل أول شهر من رصيد الشحن الموجود بالعداد.

- ثانيًا: خصم فرق الشريحة:

يتم خصم فرق الشريحة حسب الاستهلاك الشهري حيث يبدأ الاستهلاك من يوم 1 فى الشهر والعداد يعود للشريحة الاولي وبالرصيد المتبقي من الشهر السابق،بينما تحصلا الشريحتين 1، 2 على أعلي دعم موجود لأول 100 كيلو وات بشرائح الكهرباء وبعد 100 كيلو يدخل المشترك في الشريحة الثالثة ويتم خصم 22 جنيها كفرق الانتقال من شريحة لشريحة حسب الأسعار الحالية.

كما يتم خصم مبلغ 378 جنيه من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلو وات ساعة.

كيفية حساب الخصم:ـ

من خلال هذا التقرير نوضح كيفية حساب قيمة خصم فرق الشريحة:ـ



فمثلا نوضح لماذا يتم خصم 22 جنيها بعد الانتقال للشريحة الثالثة وهي كالآتي:

يتم حساب أول 50 كيلو وات (الشريحة الاولي) × 68 قرش= 34 ج +1 جنيه خدمه عملاء = 53 جنيها.

يتم حساب ثاني 50 كيلو وات (الشريحة الثانية) × 78 قرش = 39 جنيها، وإجمالى الشريحتين 73 جنيهًا لأول 100 كيلو وات.

وإذا تم تخطي استهلاك المشترك الـ100 كيلو أصبح 101 هذا معناه أنه تم إلغاء أول شريحتين بالنسبة لهذا المشترك لأن الشريحة الثالثة يتم الحساب فيها من صفر لـ200 كيلو وات ساعة وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساب السعر مرة اخري بسعر الشريحة الثالثة وهو 95 قرش لذلك يتم خصم 22 جنيهًا دون معرفة المشترك سبب الخصم لأنه أصبح سعر الـ100 كيلو وات 95 جنيهًا بدل من 73 جنيهًا، 95 - 73= 22 جنيهًا وهذا ما يتم خصمه عند دخول المشترك للشريحة الثالثة.

لذلك عندما يتعدي المشترك الـ100 كيلو وات شهريا (شريحة 3) يتم خصم 22 جنيها فرق سعر شريحة لأن المحاسبة تعود من الصفر ويتم خصم الفرق فقط.

- عندما يتعدي استهلاك المشترك الـ 650 كيلو وات شهريا (شريحة 6) بيتم خصم 378 جنيها فرق سعر شريحة لأن المحاسبة بترجع من الصفر ويتم خصم الفرق لانه يتم حساب سعر الكيلوات ساعة بسعر التكلفة.

الخصم والمكان مغلق:

الاستهلاك (مغلق) يقوم العداد فى نهاية كل شهر بالخصم التلقائى فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته الخصم تكون 9 جنيهات شهريًا فى حالة عدم الاستهلاك.

- خصم مقابل خدمة العملاء:

ويتم خصم قيمة خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر ويتم حسابه كالآتي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( جنيهان).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).

- الشريحة السادسة (اكثر من 650 حتي 1000) من صفر إلى 1000 كيلو وات (25 جنيها).

- الشريحة السابعة ما يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيها).

خصم الرسوم والدمغات:ـ

اخيرًا خصم رصيد من شحن العداد مسبق الدفع مقابا الرسوم والدمغات المقررة قانونا في نهاية الشهر.