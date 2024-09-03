انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 8 سبتمبر 2024 على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا ونشاط حركة الرياح على أغلب الأنحاء وفي فترات متقطعة.

وأوضحت أن من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع انخفاض بقيم درجات الحرارة تتراوح ما بين 3:2 درجة يوم الأربعاء 4 سبتمبر مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة.

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