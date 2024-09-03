فنزويلا تعتبر مصادرة واشنطن طائرة مادورو عمل "قرصنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ف ب

ندّدت فنزويلا الإثنين بمصادرة السلطات الأمريكية طائرة يستخدمها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرة هذا الإجراء "عمل قرصنة".

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان إنّ "الولايات المتحدة أقدمت مجددا على ممارسة إجرامية متكررة لا يمكن وصفها إلا بأنّها عمل قرصنة، وذلك عبر مصادرتها بشكل غير قانوني طائرة يستخدمها رئيس الجمهورية".

وأتى البيان الفنزويلي بعيد إعلان الولايات المتحدة أنها صادرت هذه الطائرة في جمهورية الدومينيكان ونقلتها إلى فلوريدا، مشيرة إلى أن شراء الطائرة تم على نحو ينتهك العقوبات الأمريكية.

وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند في بيان "صادرت وزارة العدل طائرة تم شراؤها بشكل غير قانوني مقابل 13 مليون دولار من خلال شركة وهمية وتم تهريبها خارج الولايات المتحدة لاستخدامها من قبل نيكولاس مادورو وأعوانه".

وأظهر موقع "فلايت ريدار 24" لتتبع الطائرات أن الطائرة أقلعت من عاصمة جمهورية الدومينيكان سانتو دومينجو متوجّهة إلى فورت لودرديل في ولاية فلوريدا صباح الاثنين.

ورفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول أمريكا اللاتينية الاعتراف بفوز مادورو دون الاطلاع على نتائج التصويت المفصلة.