أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 618 ألف جندي منذ بدء الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلن الجيش الأوكراني اليوم /الثلاثاء/ ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 618 ألفا و960 جنديا وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية 1360 جنديا ما بين قتيل وجريح".

وأشارت الهيئة إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و611 دبابة و16 ألفا و821 من المركبات المدرعة و17 ألفا و664 من النظم المدفعية و1177 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و940 من أنظمة الدفاع الجوي و2578 من صواريخ كروز و368 طائرة مقاتلة و328 مروحية و28 سفينة حربية فضلا عن 3003 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و23 ألفا و972 من المركبات وخزانات الوقود و14 ألفا و573 طائرة بدون طيار".