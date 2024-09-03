بابا الفاتيكان يصل إندونيسيا في مستهل جولة خارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

وصل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم /الثلاثاء/ إلى العاصمة الإندونيسية (جاكرتا) في مستهل جولة خارجية تشمل أربع دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن زيارة بابا الفاتيكان لإندونيسيا ستستغرق ثلاثة أيام حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" غدا /الأربعاء/ كما سيشارك في قداس ويلقي خطبة في ملعب كرة القدم الدولي بإندونيسيا.

وأضافت الشبكة أن السلطات الإندونيسية عززت الإجراءات الأمنية قبيل وصول بابا الفاتيكان حيث تم تغيير مسار الطرق المحيطة بالمواقع الرئيسية التي من المقرر أن يقوم بزيارتها أو إغلاقها، مشيرة إلى أن البابا سيتوجه بعد ذلك إلى زيارة كل من بابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة.

يشار إلى أن هذه الجولة الآسيوية كانت مقررة عام 2020 إلا أنه تم تأجيها بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في دول العالم.