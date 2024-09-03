الجيش الأمريكي: تدمير نظامين صاروخيين في منطقة للحوثيين باليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلن الجيش أمريكي تدمير نظامين صاروخيين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في وقت هاجمت الجماعة ناقلتي نفط خام في البحر الأحمر أمس.

وأوضح بيان عن القيادة المركزية اليوم /الثلاثاء/ إنها نجحت في تدمير نظامين صاروخين كانا يشكلان تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وأشارت القيادة المركزية إلى أن الحوثيين هاجموا ناقلتي النفط بصاروخين باليستيين وطائرة مسيرة انتحارية ما أدى إلى إصابتهما.

وأضافت "أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات; لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية".

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن- في بيان في وقت سابق- أن الحوثيين هاجموا ناقلتي نفط خام واصفا الضربات بأنها "أفعال إرهابية متهورة من جانب الحوثيين".