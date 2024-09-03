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الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري تنفي استهداف السفينة "أمجاد" في البحر الأحمر

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قال الشركة الوطنية للنقل البحري، اليوم الثلاثاء، إن الناقلة البحرية "أمجاد" التي أُعلن استهدافها أمس الاثنين، تعمل بكامل طاقتها وتتجه إلى وجهتها المُخطط لها دون انقطاع.

ونفت الشركة الوطنية السعودية، في بيان استهداف الناقلة " أمجاد"، قائلة إن السفينة لم يتم استهدافها وإنما كانت تبحر بجوار ناقلة أخرى في البحر الأحمر تعرضت لهجوم.

وأفادت الشركة السعودية، أن الناقلة أمجاد لم تتعرض لأي أضرار.

وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد أعلنت أمس الاثنين، استهداف سفينة سعودية من البحر الأحمر من قبل مسلحين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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