الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري تنفي استهداف السفينة "أمجاد" في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قال الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، اليوم الثلاثاء، إن الناقلة البحرية "أمجاد" التي أُعلن استهدافها أمس الاثنين، تعمل بكامل طاقتها وتتجه إلى وجهتها المُخطط لها دون انقطاع.

ونفت الشركة الوطنية السعودية، في بيان استهداف الناقلة " أمجاد"، قائلة إن السفينة لم يتم استهدافها وإنما كانت تبحر بجوار ناقلة أخرى في البحر الأحمر تعرضت لهجوم.

وأفادت الشركة السعودية، أن الناقلة أمجاد لم تتعرض لأي أضرار.

وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد أعلنت أمس الاثنين، استهداف سفينة سعودية من البحر الأحمر من قبل مسلحين.