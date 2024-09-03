أكّدت "​سرايا القدس​"- كتيبة ​جنين​، أنّ "مقاتلينا يواصلون التصدّي لقوّات العدو في محاور القتال المختلفة، ويمطرون قوّات الاحتلال والآليّات العسكريّة بزخّات من الرّصاص والعبوات النّاسفة". وأشارت إلى أنّهم "تمكّنوا أيضًا من إمطار قوّات المشاة بزخّات كثيفة من الرّصاص، في محور الشّهداء، محقّقين إصابات مباشرة". وشدّدت على أنّ "قتالنا مستمر، وسلاحنا مشرّع في كلّ السّاحات".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس"- كتيبة جنين: نواصل التصدي لقوات العدو ونمطرها بزخات من الرصاص والعبوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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