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صديق عداءة أولمبية يحرقها حية في كينيا

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ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت عداءة المسافات الطويلة الأوغندية ريبيكا تشيبيتيغي، في كينيا، للحرق حية على يد صديقها ما تسبب في تضرر جسدها بشكل بالغ،  وتتلقى العلاج من حروق بنسبة 75 بالمئة، حسبما ذكرت الشرطة.

 

تشيبيتيغي التي احتلت المركز 44 في أولمبياد باريس، تعرضت للهجوم في منزلها في مقاطعة ترانس نزويا غربي كينيا، وفق ما أوردت وكالة أسوشيتد برس.

 

اشترى وعاء بنزين صبه عليها

وقال جيريمايا أولي كوسيوم قائد شرطة مقاطعة ترانس نزيما، الإثنين، إن ديكسون نديما صديق تشيبيتيغي اشترى وعاء بنزين صبه عليها وأشعل فيها النار بعد خلاف شب بينهما الأحد.

نديما نفسه أصيب بحروق ويرقد الاثنان حاليا في مستشفى موي التعليمي المرجعي في مدينة إلدوريت.

 

اشترت أرضا في ترانس نزويا

وقال والدا تشيبيتيغي إن ابنتهما اشترت أرضا في ترانس نزويا لتكون قريبة من المراكز المتعددة في المقاطعة.

 

وجاء في تقرير قدمه زعيم محلي أن تشيبيتيغي ونديما سمعا يتشاجران على الأرض التي بني عليها المنزل قبل اندلاع الحريق.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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