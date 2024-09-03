حسابات روسية تشن حملة ضد "ميلوني" بشأن ليبيا

ياسر رشاد - القاهرة - منذ 31 أغسطس الجاري، تجري حملة واسعة باللغة العربية، تنفذها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إكس وتليغرام منسوبة إلى روسيا، وتهدف إلى تشويه صورة السياسة الخارجية للحكومة الإيطالية فيما يتعلق بالقضايا الليبية والتعاون بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ومن بين تلك الحسابات "أخبار روسيا" على موقع إكس، مع أكثر من 400 ألف متابع، شاركت مقطعي فيديو قديمين لتصريحات جيورجيا ميلوني حول تدفقات الهجرة غير الشرعية من ليبيا وحول المراكز الإسلامية التي تمولها المملكة العربية السعودية. وتم إخراج هذه المقاطع من سياقها لتغيير موقف رئيس الوزراء الإيطالي.

ورغم أن التصريحات مؤرخة، إلا أنها تقدم على أنها جديدة، لدرجة أن العديد من المستخدمين والمجموعات في ليبيا افترضوا تورط المخابرات الإيطالية في مقتل عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم "البيدجا"، وهو ضابط في خفر السواحل يشتبه في الاتجار بالبشر وتهريب الوقود.

وقُتل ميلاد بالرصاص أمس أثناء تواجده في سيارة أمام أكاديمية جنزور البحرية غربي طرابلس، حيث توجد أيضًا قاعدة بحرية تركية ويأوي مئات المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة.

ونظراً لقرب ميلاد من الوحدة العسكرية التركية، فمن المرجح أن تمثل شخصيته مصدر إزعاج لروسيا وليس لإيطاليا.

وأعلنت مصادر حكومية إيطالية، تواصلت معها "وكالة نوفا"، أن الموقف المنسوب إلى إيطاليا في حملة "التضليل" هذه "لا يتوافق بأي شكل من الأشكال مع موقف الحكومة الإيطالية تجاه الديناميكيات السياسية الداخلية في ليبيا، ولا يعكس حالة العلاقات والتعاون بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية".