حبس ليريدون ركسهيبي عميل الموساد في تركيا.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن القضاء التركي، اليوم الثلاثاء، حبس "ليريدون ركسهيبي" عميل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" بعد ضبطه في 30 أغسطس الماضي.

وحسب مصادر تركية، ركسهيبي كان يدير شبكة أموال تابعة للموساد داخل تركيا، ويقوم بتصوير لقطات بطائرات مسيرة (درون) بأوامر من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، فضلا عن أنشطة حرب نفسية ضد سياسيين فلسطينيين.

لم يتم الكشف عن جنسية ركسهيبي حتى الآن، وهو شاب في منتصف العمر، وكان على مدار سنوات يقوم بتحويل أموال إلى عناصر تابعة للموساد في تركيا، الذين بدورهم كانوا يجمعون معلومات عن سوريا.