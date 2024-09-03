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قوات الاحتلال تهدم منشآت سكنية وحظائر في قرية دوما جنوب نابلس

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ياسر رشاد - القاهرة - استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي جرافاته ، اليوم الثلاثاء، لهدم منشآت سكنية، وحظائر ماشية في قرية دوما جنوب مدينة نابلس.

 

وقال رئيس قروي مجلس دوما سليمان دوابشة إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت عددا من المنشآت السكنية والحظائر للمواطن أحمد سليمان زواهرة، للمرة الرابعة.

 

عدوان الاحتلال

ومنذ بدء عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية في أكتوبر الماضي، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المصنفة (ج)، والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

 

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة أخرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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