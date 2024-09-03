قوات الاحتلال تهدم منشآت سكنية وحظائر في قرية دوما جنوب نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي جرافاته ، اليوم الثلاثاء، لهدم منشآت سكنية، وحظائر ماشية في قرية دوما جنوب مدينة نابلس.

وقال رئيس قروي مجلس دوما سليمان دوابشة إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت عددا من المنشآت السكنية والحظائر للمواطن أحمد سليمان زواهرة، للمرة الرابعة.

عدوان الاحتلال

ومنذ بدء عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية في أكتوبر الماضي، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المصنفة (ج)، والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة أخرى.