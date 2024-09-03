قوات الاحتلال تستهدف قائد سرية النخبة في حركة حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهداف قائد سرية النخبة في حركة المقاومة الإسلامية حماس أحمد فوزي وادية.

وقال جيش الاحتلال في بيانه، إن أحمد وادية، قاد الهجوم على بلدة نيتيف هعاسارا خلال هجوم المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في الـ 7 من أكتوبر الماضي.

وأفاد المتحدث العسكري الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي أن عملية استهداف أحمد وادية تمت من خلال عملية مشتركة لجيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وأضاف أدرعي، أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أغارت على مكان تواجد وادية بتوجيه من فرقة غزة وجهاز الأمن العام.