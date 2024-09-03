التوسع في منافذ المجمعات الاستهلاكية لأهالي مدينة حدائق أكتوبر -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اجتمع الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمهندس عادل رشدي، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، مع الصحفي صلاح عامر، عضو مجلس أمناء مدينة حدائق أكتوبر ورئيس لجنة التموين؛ للوقوف على آخر المستجدات الخاصة باستلام فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة النيل التي تم تخصيصها من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة المتمثلة في جهاز مدينة حدائق أكتوبر بنظام نقل الأصول إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالعمل على توفير السلع والتسهيل على قاطني المدن الجديدة في شراء احتياجاتهم.

وأوضح الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن شركة النيل للمجمعات استلمت فرعَين في منطقتَي ابني بيتك الخامسة، والسابعة، وتم افتتاح العمل بهما فعليًّا، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المنافذ المخصصة بنظام نقل الأصول إلى وزارة التموين، يصل إلى نحو 6 منافذ، تم تشغيل فرعَين، وهناك فرع ثالث جاهز للتشغيل في المنطقة الرابعة "ابني بيتك"؛ لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة، فضلًا عن توفير مقررات التموين وفارق نقاط الخبز .

وتم تشكيل لجنة معاينة، بناء على توجيه رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، برئاسة المهندس عادل رشدي، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، حيث تم التوجه لمدينة حدائق أكتوبر ومعاينة المواقع الستة المخصصة للوزارة.

وأوضح رشدي أنه تم بالفعل افتتاح فرعَي مجمعات النيل، والعمل بهما منتظم، إضافة إلى تفقد فرع جاهز بالفعل للعمل وسوف يتم افتتاحه خلال ١٠ أيام، وتم الاتفاق على افتتاح المجمع الرابع والواقع بمنطقة ابني بيتك الثانية، خلال شهرين، وخلال المعاينة، وتم الاتفاق على تأجيل دراسة موقف الفرعين المتبقين لمدة ٦ أشهر؛ بسبب خلو المواقع من السكان حاليًّا.

وتوجه الإعلامي صلاح عامر، بالشكر إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنه جار التنسيق مع الدكتور رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ لتنفيذ المخطط الزمني الذي تم الاتفاق عليه مع رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وتحديد توقيت زمني لاستلام باقي الفروع من جهاز المدينة وتشغيلها لتوفير السلع للمواطنين وصرف مقررات التموين.

وأوضح رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بمجلس الأمناء أن جهاز المدينة تعهد بالعمل على الانتهاء من تشطيب المواقع سريعًا، إضافة إلى إمداد شركة النيل بعدد من أبناء المدينة للعمل بالمجمعات التي سيتم افتتاحها؛ حيث أكد رئيس لجنة التموين أن المدينة من مدن الجيل الرابع ويصل تعدادها السكاني حاليًّا نحو مليون مواطن، والمستهدف أن يصل تعدادها نحو 2,5 مليون نسمة وتقع على مساحة تصل إلى نحو 40 ألف فدان، وتحتاج إلى مزيد من الخدمات التموينية بجانب توفير المنافذ التموينية.